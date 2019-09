Der britische Premierminister Johnson hat ein für heute geplantes Treffen mit Gegnern seines Brexit-Kurses aus den eigenen Reihen abgesagt.

Nun wird morgen, wenn das Parlament erstmals wieder zusammentritt, mit einer harten Auseinandersetzung gerechnet. Der Opposition und den Rebellen der Konservativen Partei bleibt kaum Zeit, Johnson zu zwingen, das EU-Austrittsdatum noch einmal zu verschieben, sollte kein Abkommen zustande kommen. Schon nächste Woche muss das Unterhaus bis zum 14. Oktober in eine Zwangspause. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen.