Der britische Premierminister Johnson hat eine erneute Verschiebung des Brexits ausgeschlossen.

Die EU dürfe nicht dem falschen Glauben unterliegen, dass das Vereinigte Königreich über den 31. Oktober hinaus in der Europäischen Union bleiben werde,

sagte Johnson in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron. Wie sein Büro weiter mitteilte, forderte er die EU auf, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Britische und französische Medien melden unterdessen, die EU wolle bis Ende der Woche entscheiden, ob ein Brexit-Abkommen mit London möglich ist. Dies habe Macron Johnson gesagt.



Der britische Premier hatte vergangenen Mittwoch Vorschläge für eine Regelung zur inner-irischen Grenze vorgelegt. Die Ausgestaltung dieser Grenze ist der größte Streitpunkt in den Verhandlungen.