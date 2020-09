Der britische Premierminister Johnson verlangt, dass die Verhandlungen mit der Europäischen Union über die Beziehungen nach dem Brexit bis Mitte Oktober zum Abschluss gebracht werden.

Sein Büro veröffentlichte Auszüge aus einer Rede, die Johnson heute halten will. Darin heißt es, wenn man sich bis zum EU-Gipfel am 15. und 16. Oktober nicht auf ein Freihandelsabkommen einige, solle man akzeptieren, dass man getrennte Wege gehen werde.



Großbritannien ist im Januar aus der Europäischen Union ausgetreten. Bis zum Jahresende gilt noch eine Übergangsphase, in der das Vereinigften Königreich noch an alle EU-Regelungen gebunden ist. Ohne Abkommen mit der EU käme es zum ungeregelten Brexit, unter anderem mit Grenz- und Zollkontrollen.