Der britische Premierminister Johnson hat in mehreren Telefongesprächen versucht, europäische Regierungschefs von seinem jüngsten Vorschlag zur irischen Grenze zu überzeugen.

Der derzeitige EU-Ratsvorsitzende, Rinne, geht davon aus, dass Großbritannien um eine erneute Verschiebung des Austritts aus der EU bitten wird. Der finnische Premierminister sagte der "Welt am Sonntag", es sei wichtig, einen harten Brexit zu verhindern. Derzeit sehe es so aus, als gebe es bis Ende Oktober keinen Deal.



Die offiziellen Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und den anderen EU-Staaten werden morgen fortgesetzt. Johnson hatte Medienberichten zufolge um einen Termin schon an diesem Wochenende gebeten, was Brüssel aber ablehnte.



In Edinburgh demonstrierten gestern zehntausende Menschen für eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien. Die Veranstalter schätzten die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 200.000. Schottlands Regierungschefin Sturgeon erklärte ihre Unterstützung.