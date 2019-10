Der britische Premierminister Johnson hat in mehreren Telefongesprächen versucht, europäische Regierungschefs von seinem jüngsten Vorschlag zur irischen Grenze zu überzeugen.

Der niederländische Ministerpräsident Rutte erklärte nach seinem Gespräch mit Johnson, er habe diesem mitgeteilt, dass noch wichtige Fragen offen seien. Vor dem entscheidenden EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober bleibe viel Arbeit. Der finnische Regierungschef und amtierende EU-Ratspräsident Rinne sagte, er habe gegenüber dem Premier auf eine Lösung binnen einer Woche gedrängt, und Johnson habe diesem Zeitplan zugestimmt.



Der Premierminister hatte am Mittwoch vorgeschlagen, den grenzüberschreitenden Handel mit Irland weiterhin nach den europäischen Regeln abzuwickeln, auch wenn das britische Nordirland dann nicht mehr zum EU-Zollgebiet zählt. Bislang stieß Johnson damit in der EU überwiegend auf Skepsis oder gar Ablehnung. Die Brexit-Gespräche sollen am Montag in Brüssel wieder aufgenommen werden.