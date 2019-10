Der britische Premierminister Johnson will heute erneut mit seinem irischen Amtskollegen Varadkar zusammenkommen, um die Brexit-Frage zu erörtern.

Nach Angaben aus London soll das Treffen gegen Mittag an einem Ort im Nordwesten Englands stattfinden. Es sei als privat deklariert, hieß es. Zuvor hatte Johnsons Büro mitgeteilt, die Verhandlungen mit der Europäischen Union hätten einen kritischen Punkt erreicht. Der Premier hatte in der vergangenen Woche neue Vorschläge für ein geändertes Austrittsabkommen präsentiert, die aber in der EU skeptisch aufgenommen wurden. Es geht dabei um die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland auch nach dem Brexit offen bleiben kann.