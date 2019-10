Der britische Premierminister Johnson stellt zur Stunde einen neuen Vorschlag zur Lösung des Brexit-Streits vor.

Nach dem Abschluss des Tory-Parteitags in Manchester sagte Johnson, er werde einen Deal mit der EU aushandeln. Zugleich bekräftigte er, dass Großbritannien die Europäische Union Ende des Monats verlassen werde.



Zuvor war bereits bekannt geworden, dass sich Johnson in der Auseinandersetzung um die inner-irische Grenze für eine Übergangslösung für Nordirland ausspricht. Demnach soll die britische Provinz Nordirland bis mindestens 2025 im EU-Binnenmarkt verbleiben, jedoch Teil einer Zollunion mit dem übrigen Großbritannien sein. Warenkontrollen sollten abseits der Grenze stattfinden, minimal sein und keine neue Infrastruktur erfordern. - Brüssel und Irland lehnen die Wiedereinführung von Grenzkontrollen allerdings ab.



Im Laufe des Tages will Johnson das Angebot auch der EU vorlegen. Dazu ist ein Telefonat mit Kommissionspräsident Juncker geplant. Die Regierung in London hatte erklärt, dass es sich um ein letztes Angebot an die EU handele. Sollte Brüssel nicht zu Gesprächen darüber bereit sein, werde man die Verhandlungen einstellen.