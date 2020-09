Der britische Premierminister Johnson hat im Parlament den geplanten Bruch des Austrittsabkommens mit der EU als eine Notwendigkeit verteidigt.

Johnson sagte vor den Abgeordneten im Unterhaus in London, die territoriale Integrität Großbritanniens sei gefährdet. Die EU verfüge derzeit über die Möglichkeit, Handelsbarrieren zwischen Nordirland und das restliche Vereinigte Königreich zu treiben.



Johnson will per Gesetz gegen umstrittene Klauseln des Austrittsvertrags vorgehen. Diese sollen verhindern, dass nach dem Brexit eine feste Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland entsteht. Johnsons Regierung in London hat bereits eingeräumt, dass ihr Gesetzentwurf rechtlich bindende Bestimmungen des Abkommens verletzen würde. Das Vorhaben stößt bei der EU auf Empörung. Auch Teile von Johnsons Tories lehnen es ab, ebenso die früheren Premiermimister Blair, Major und Cameron. Die oppositionelle Labour-Partei warf Johnson heute im Parlament vor, mit dem Vertragsbruch das Ansehen Großbritanniens in der Welt zu zerstören.

14.09.2020