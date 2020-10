Großbritanniens Premierminister Johnson bereitet die Wirtschaft seines Landes auf einen harten Brexit vor.

Sollte die Europäische Union ihren Ansatz in den Verhandlungen nicht grundlegend ändern, werde es kein Abkommen geben, sagte Johnson in London. Die EU habe offenkundig kein Interesse an einem von Großbritannien gewünschten Freihandelsabkommen wie mit Kanada. Dementsprechend erwarte man nun eine Beziehung wie mit Australien - also ohne Vertrag.



Die Europäische Union erklärte umgehend, man wolle weiter mit Großbritannien verhandeln. Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Twitter, das EU-Team werde wie geplant in der kommenden Woche nach London reisen, um dort die Verhandlungen zu intensivieren.

