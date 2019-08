Großbritanniens Premierminister Johnson will die Gespräche mit der Europäischen Union über den Brexit intensivieren.

Er sagte in London, es sei für beide Seiten Zeit, das Tempo zu erhöhen. Das sei nötig, wenn man noch einen Vertrag für den auf den 31. Oktober terminierten EU-Austritt erreichen wolle. Im September werden sich die britischen Verhandler nach seinen Worten zweimal pro Woche mit Vertretern aus Brüssel treffen.



In Großbritannien wächst der Widerstand gegen die von Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments. In Edinburgh beantragten gestern 75 schottische Abgeordnete eine Überprüfung durch das höchste Zivilgericht. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour-Partei, Corbyn, kündigte eine politische Intitative an, um Johnson im Zuge eines parlamentarischen Prozesses zu stoppen. Eine juristische Überprüfung will auch die Geschäftsfrau und Anti-Brexit-Aktivistin Miller erreichen.