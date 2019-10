Der britische Premierminister Johnson unternimmt heute einen weiteren Versuch, um doch noch Neuwahlen am 12. Dezember durchzusetzen.

Nachdem er gestern Abend im Unterhaus in London erneut keine Zwei-Drittel-Mehrheit für seinen Antrag bekommen hat, will er heute einen Gesetzentwurf für vorgezogene Neuwahlen einbringen. Dieser bräuchte nur noch eine einfache Mehrheit. Johnson spekuliert auf die Unterstützung von einigen Oppositionsparteien. Die Schottischen Nationalisten und die Liberaldemokraten hatten bereits einen eigenen Antrag für eine Neuwahl am 9. Dezember angekündigt. Beide Parteien wollen den EU-Austritt aber eigentlich verhindern. Sie dürften daher Bedingungen für ihre Zustimmung stellen.