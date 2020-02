Der britische Premierminister Johnson will sich auf keinen Fall vertraglich auf die Einhaltung von EU-Standards bei Umweltschutz, Arbeitnehmerrechten und staatlichen Wirtschaftshilfen festlegen lassen.

Das geht aus vorab verbreiteten Auszügen einer Rede hervor, die Johnson heute vor Unternehmern und Geschäftsleuten halten will. Darin will er seine Verhandlungsziele bei den anstehenden Gesprächen über die künftigen Beziehungen zur EU präsentieren.



Auch die Europäische Union will heute mitteilen, wie sie sich die bevorstehenden Verhandlungen vorstellt. In Brüssel legt dazu EU-Verhandlungsführer Barnier konkrete Pläne zum zeitlichen Ablauf vor.



Großbritannien war in der Nacht zum Samstag aus der EU ausgetreten. Das Land bleibt aber noch bis zum Ende des Jahres im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion. Bis dahin soll unter anderem ein Handelsabkommen abgeschlossen werden.