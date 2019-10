Frankreichs Präsident Macron hat den britischen Premier Johnson im Brexit-Streit aufgefordert, bis Ende der Woche mit EU-Chefunterhändler Barnier zu klären, ob ein Einvernehmen möglich sei.

Das teilte das Präsidialamt in Paris mit. Nach Einschätzung von EU-Diplomaten in Brüssel reicht die Zeit offenbar nicht mehr aus, um bis zum geplanten Austrittstermin am 31. Oktober zu einem Abschluss zu kommen. Die Verträge ließen sich in der verbleibenden Zeit kaum in die 24 Amtssprachen der EU übersetzen sowie vom europäischen und britischen Parlament ratifizieren, heißt es.



Johnson hatte in Telefonaten mit mehreren Regierungschefs für seine jüngsten Vorschläge geworben. Demnach soll der grenzüberschreitende Handel mit Irland weiterhin nach EU-Regeln abgewickelt werden, auch wenn Nordirland nicht mehr zum Zollgebiet gehören wird.