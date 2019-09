Der britische Premierminister Johnson will unbedingt verhindern, dass sich der Brexit verzögert. Johnson sagte in London zwar wörtlich, er wolle keine Neuwahl. Mehrere Medien interpretierten seine Äußerungen aber trotzdem als indirekte Drohung an das Parlament. Später hieß es deutlich direkter aus Regierungskreisen, eine Neuwahl könnte schon am 14. Oktober stattfinden.

Das kurze Statement des Premiers in der Downing Street sorgte im politischen London für einigen Wirbel und für jede Menge Auslegungen. Vorher hatte schon Laura Kuenssberg von der BBC getwittert, die "sehr, sehr wichtige Botschaft" hinter Johnsons Worten sei, dass er durchaus eine Neuwahl ansetzen könnte, wenn er denn müsse. Auch ihr Kollege Andrew Neil schreibt, Johnson bringe sich in Stellung, um dann sagen zu können, er sei zu Neuwahlen gezwungen worden.



Der letzte Stand der Dinge ist dieser: Das Unterhaus kommt am Dienstag zu ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Sollte es dann eine Niederlage für Johnson geben, könnte die Regierung Neuwahlen anstoßen.

Drohung auch mit "deselection"

Die Regierung hatte zuletzt ohnehin schon den Druck auf die Rebellen in der Konservativen Partei erhöht und ihnen mit dem Fraktionsausschluss gedroht. Der Fachterminus dafür lautet "deselection". Die BBC erläutert den - keinesfalls neuen - Prozess der "deselection". Das ist eines der Druckmittel einer Partei, die Fraktionsmitglieder auf Linie zu bringen.



Im aktuellen Fall geht es um all jene Tories, die nicht bereit sind, Johnsons Kurs mitzutragen - darunter viele ehemalige Kabinettsmitglieder. Die "deselection" bedeutet, dass sie de facto nicht mehr Mitglied der Tory-Fraktion sind - und damit auch nicht mehr für die Konservativen bei der nächsten Wahl antreten können.



Der frühere Justizminister Gauke warf Johnson vor, er wolle seine Gegner geradezu zur Rebellion anstiften. Das Ziel: Johnson könnte sie dann austauschen gegen Abgeordnete, die seinen Kurs unterstützen. Gauke sprach von einer besonders provokanten und extremen Herangehensweise, um die Konservative Partei in Richtung einer Brexit-Partei umzubauen.

Johnsons Gegner setzen auf Verschiebung

Die Gegner eines ungeregelten Brexits im britischen Parlament wollen Premierminister Johnson nach jüngsten Angaben per Gesetz zu einer Verschiebung des EU-Austritts verpflichten. Die BBC berichet, notfalls solle die Frist um drei weitere Monate verlängert werden. Greifen solle die Maßnahme dann, wenn bis zum 19. Oktober kein Brexit-Abkommen im Unterhaus in London verabschiedet werden könne. Neben der Opposition wollten auch etwa 20 Abgeordnete der konservativen Regierungsfraktion den Vorstoß unterstützen, hieß es.



Großbritannien soll nach derzeitigem Stand der Dinge Ende Oktober die Europäische Union verlassen. Johnson ist bereit zu einem Brexit auch ohne ein Austrittsabkommen mit der EU, also zu einem sogenannten "hard brexit". Die parteiinternen Rebellen bei den Tories könnten sich darum auf die Seite der Opposition schlagen, die alles daran setzt, damit es nicht zu einem ungeregelten Brexit kommt.