Die neuen Vorschläge des britischen Premierministers Johnson für ein Brexit-Abkommen stoßen auf Skepsis.

Die französische Regierung warnte indirekt vor Gefahren für den EU-Binnenmarkt. Die Staatssekretärin für Europäische Angelegenheiten, de Montchalin, sagte dem Sender C News, sie wolle keine Steuer-Oase vor den Türen Europas. Der irische Regierungschef Varadkar sagte, Johnsons Pläne entsprächen nicht dem, was man zuvor vereinbart habe. Man werde sie aber gründlich prüfen.



Der britische Premierminister hatte gestern vorgeschlagen, die sogenannte Backstop-Lösung für die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland wegfallen zu lassen. Stattdessen soll Nordirland mit Großbritannien in einer Zollunion bleiben. Kontrollen im Warenhandel mit Irland sollen aber nur dezentral erfolgen. Johnson will sich am Mittag erneut zu seinen Ideen äußern.