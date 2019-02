EU-Kommissionspräsident Juncker hat sich zurückhaltend über die Brexit-Verhandlungen geäußert.

Er sei nicht sehr optimistisch, was die Chancen Londons betreffe, die EU mit einem Abkommen zu verlassen, sagte Juncker in Brüssel. Ein harter Brexit werde gewaltige wirtschaftliche und soziale Konsequenzen in Großbritannien und in der EU haben. Daher zielten seine Bemühungen weiter darauf, das Schlimmste zu verhindern. Juncker hatte sich gestern erneut mit der britischen Premierminsterin May getroffen. Diese hatte im Anschluss von Fortschritten gesprochen. Allerdings werde die Zeit knapp, um Änderungen umzusetzen, sagte sie.



Heute wird der britische Labour-Vorsitzende Corbyn in Brüssel erwartet.