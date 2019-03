Einen Tag vor der erneuten Abstimmung im Parlament in London zeichnet sich bei den Brexit-Gesprächen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union keine Lösung ab.

Ein EU-Vertreter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die britische Premierministerin May habe sich zunehmend selbst in eine Ecke gedrängt. Eine Verschiebung des für Ende März geplanten Brexits werde kein Ausweg aus dieser Sackgasse sein.



May will morgen im Parlament erneut über den Austrittsvertrag mit der EU abstimmen lassen. Für den Fall einer Ablehnung soll einen Tag später über einen Brexit ohne Abkommen entschieden werden. Wird auch dies abgelehnt, kommt es zu einer dritten Abstimmung über einen Antrag zur Verschiebung des EU-Austritts.