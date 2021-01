Anders als befürchtet hat es nach dem Austritt Großbritanniens auch aus dem EU-Binnenmarkt keine Verzögerungen im Grenzverkehr gegeben.

Die Lage am Eurotunnel zwischen Großbritannien und Frankreich sei nach Mitternacht ruhig gewesen, sagte ein Sprecher des Betreibers "Getlink" der Londoner Nachrichtenagentur PA. Die Behörden hatten allerdings auch angekündigt, die neuen Zollregelen anfangs eher locker zu handhaben.



Der britische Premierminister Johnson bezeichnete das Ende der Brexit-Übergangsphase als "großartigen Moment". In seiner Neujahrsansprache sagte er, man halte nun die Freiheit in den Händen. Mit dem Jahreswechsel war Großbritannien auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten. Die EU als Staatengemeinschaft hatte das Land nach 47 Jahren Mitgliedschaft bereits vor elf Monaten verlassen. An Heiligabend hatten sich beide Seiten auf ein Handelsabkommen verständigt. Es soll einen harten wirtschaftlichen Bruch vermeiden.



Großbritannien hat um Mitternacht auch von den USA den Vorsitz der Gruppe der G-7-Staaten übernommen, also der sieben führenden Wirtschaftsnationen, zu der auch Deutschland gehört.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.