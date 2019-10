Die britische Regierung will das automatische Recht auf freie Bewegung und Aufenthalt von EU-Bürgern in Großbritannien im Jahr 2021 beenden.

Das geht aus einer Erklärung von Premierminister Johnson hervor, die Königin Elisabeth II. im Parlament in London verlas. Danach sollen EU-Bürger in Einwanderungsfragen genauso behandelt werden wie Bürger aus Nicht-EU-Staaten. Weiter hieß es, alle bereits im Königreich lebenden 3,4 Millionen EU-Bürger dürften weiter bleiben.



Im Brexit-Streit setzen die Europäische Union und Großbritannien derweil ihre Verhandlungen auf Arbeitsebene fort. Ob es noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag gelingt, einen Durchbruch zu erzielen, ist ungewiss. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen.