In Großbritannien hat Königin Elisabeth die Zweite das Parlament nach einwöchiger Pause wiedereröffnet.

Sie verlas die Regierungserklärung von Premierminister Johnson. Die Königin sagte, die Priorität der Regierung bestehe darin, den Austritt Großbritanniens aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen. Zugleich verwies sie darauf, dass es ein offeneres Visasystem geben solle.



Im Brexit-Streit setzen die Europäische Union und Großbritannien derweil ihre Verhandlungen fort. Ob es noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag gelingt, einen Durchbruch zu erzielen, ist ungewiss. Johnson will sein Land am 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Abkommen.