Politiker aus Großbritannien und der Europäischen Union verhandeln einem Zeitungsbericht zufolge darüber, die Frist für den Brexit zu verlängern.

Der britische "Daily Telegraph" nennt Sorge über den Zeitplan des geplanten Austritts Großbritanniens aus der EU als Grund für diese Überlegungen. Die Vertreter beider Seiten befürchten demnach, das Brexit-Abkommen könne nicht abgesegnet sein, bevor der Tag des Austritts gekommen sei. Britische Regierungsvertreter hätten deshalb in Brüssel bereits vorgefühlt, ob eine Verlängerung der Verhandlungsfrist nach EU-Artikel 50 infrage komme. Dieser Artikel des Vertrags über die Europäische Union regelt den Austritt eines Mitgliedsstaates.



Ein Sprecher der britischen Premierministerin May dementierte solche Überlegungen. May habe immer dazu gestanden, dass Großbritannien die Staatengemeinschaft wie geplant am 29. März 2019 verlassen werde. Eine Verlängerung der Frist werde nicht angestrebt.



Der Europäischen Gerichtshof hatte im Dezember geurteilt, Großbritannien könne die Brexit-Erklärung mit der EU einseitig zurücknehmen und den Austrittsprozess damit stoppen.



Zum Jahreswechsel kommentierte unser Großbritannien-Korrespondent Friedbert Meurer: "Wenn das Parlament in der Sackgasse steckt und kein Kompromiss politisch denkbar ist, dann soll eben das Volk das letzte Wort haben."