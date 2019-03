EU-Ratspräsident Tusk hält nach Rücksprache mit anderen europäischen Politikern eine kurze Verschiebung des Brexits für möglich.

Dies sei für den Fall denkbar, dass das britische Parlament den Austrittsvertrag doch noch annimmt. Beim morgen beginnenden EU-Gipfel müsse aber noch diskutiert werden, ob die von Premierministerin May vorgeschlagene Verlängerung der Austrittsfrist bis Ende Juni rechtlich möglich sei. Dieser Termin liegt nach der Europawahl, die am 23. Mai stattfindet.



Bislang gilt der 29. März als Austrittsdatum. Ohne Abkommen droht ein harter Brexit mit umgehenden Zollkontrollen. Einem Aufschub müssten alle anderen 27 Mitgliedsstaaten zustimmen.



EU-Kommissionspräsident Juncker erwartet nicht, dass schon morgen auf dem EU-Gipfel in Brüssel über Mays Antrag entschieden wird. Juncker sagte im Deutschlandfunk, er gehe davon aus, dass man sich in der kommenden Woche noch einmal treffen müsse. Der Kommissionschef bekräftigte, dass die EU keine weiteren Zugeständnisse an Großbritannien machen werde. Die Verhandlungen seien abgeschlossen und "das Ende der Fahnenstange erreicht".