Der britische Labour-Abgeordente Bradshaw rechnet mit einem Durchbruch in der Brexit-Krise in der kommenden Woche.

Er sei zuversichtlich, dass es am Montag oder am Mittwoch im Parlament eine Mehrheit für eine der möglichen Alternativen geben werde, sagte Bradshaw im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Am wahrscheinlichsten sei ein sanfterer Brexit, bei dem Großbritannien in der Zollunion bleibe, verbunden mit einer neuen Volksabstimmung. Diese beiden Varianten hätten bei den Probeabstimmungen im Parlament die meisten Stimmen bekommen. Nach seiner Ansicht wäre aber die beste Lösung, in der Europäischen Union zu bleiben. Dafür gebe es inzwischen auch in der Bevölkerung eine Mehrheit.



Bradshaw beklagte, dass britische Parlamentarier derzeit in einem Klima der Angst und Einschüchterung lebten. Er kenne Abgeordnete, die gegen ihre Meinung und ihr Gewissen abgestimmt hätten, weil sie sich Sorgen um ihre eigene Sicherheit machten. Wenn die Brexit-Krise beendet sei, müsse es eine öffentliche Untersuchung geben, um herauszufinden, wie so etwas möglich gewesen sei, verlangte der Labour-Politiker.