Der britische Oppositionsführer Corbyn will sich im Falle eines zweiten Brexit-Referendums weder für noch gegen den EU-Austritt seines Landes positionieren.

Er werde eine neutrale Haltung einnehmen, damit er das Ergebnis "glaubwürdig umsetzen" könne, sagte der Vorsitzende der britischen Labour-Partei in einer TV-Fragestunde der BBC. Bislang hatte er stets eine Festlegung vermieden. Labour will im Falle eines Siegs bei der Parlamentswahl am 12. Dezember mit Brüssel ein neues Austrittsabkommen mit enger Anbindung an die EU aushandeln. Anschließend sollen die Briten in einer zweiten Volksabstimmung die Wahl haben zwischen einem solchen neuen Vertrag und einem Verbleib in der Europäischen Union.