EU-Ratspräsident Tusk hält bis zum 12. April noch alle Szenarien eines Brexit für möglich.

Er sagte zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel, man sei auf das Schlimmste vorbereitet, hoffe aber auf das Beste. Das Schicksal des Brexit liege in den Händen der britischen Freunde.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich gestern darüber verständigt, Großbritannien einen Aufschub zu gewähren. Eigentlich sollte der Austritt aus der EU zum 29. März vollzogen werden, also in einer Woche. Diese Frist verlängert sich nun bis zum 22. Mai - vorausgesetzt, das Unterhaus stimmt dem Brexit-Vertrag doch noch zu.



Gelingt das nicht, muss London bis zum 12. April erklären, wie es weitergehen soll. Kommt es nicht zu diesem Beschluss, würde das Vereinigte Königreich die EU ohne Vertrag verlassen. Die Gefahr eines ungeordneten Brexit besteht also grundsätzlich noch.