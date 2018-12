Die britische Regierung hat ihre Pläne für eine begrenzte Einwanderung nach dem Austritt aus der EU vorgestellt.

Innenminister Javid sagte im Parlament in London, künftig müsse jeder, der nach Großbritannien kommen wolle, eine Erlaubnis des Vereinigten Königreichs vorweisen. Ausnahmen bildeten lediglich jene Personen, die einen britischen oder irischen Pass hätten. EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger würden gleichgestellt, betonte Javid. Entscheidend sind demnach individuelle Fähigkeiten und nicht die Herkunft. Die Arbeitsvisa sollen auf ein Jahr begrenzt sein.



Mit den Vorschlägen will Premierministerin May Hardliner in den eigenen Reihen überzeugen. Großbritannien droht die EU ohne ein Abkommen zu verlassen, weil für dieses bislang die notwendige Mehrheit im Parlament fehlt.