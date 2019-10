Der britische Justizminister Buckland hat den bekannt gewordenen Vorschlag zur inner-irischen Grenze im Brexit-Streit als vorläufig bezeichnet.

Buckland sagte der BBC, man solle jetzt nicht so tun, als seien die Unterlagen das letzte Stück in einem Puzzle. Der irische Rundfunksender RTÉ hatte berichtet, die britische Regierung habe eine Alternative zur kritisierten Backstop-Regelung vorgelegt. Diese sehe Kontrollen für zollpflichtige Waren abseits der irisch-nordirischen Grenze in speziellen Zentren vor.



Der sogenannte Backstop ist der größte Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen. Premierminister Johnson besteht darauf, dass die Garantieklausel für eine offene Grenze gestrichen wird. Andernfalls droht er mit einem ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober.