Großbritannien will für den Fall eines ungeregelten Austritts aus der EU tausende Soldaten in Bereitschaft versetzen.

Verteidigungsminister Williamson sagte im Unterhaus in London, etwa 3.500 Soldaten würden bereit stehen, um die Regierung nach einem möglichen harten Brexit im März bei allen Eventualitäten zu unterstützen. Das Bereitschafts-Kontingent setze sich aus regulären Soldaten und Reservisten zusammen, erläuterte Williamson.



Brexit-Minister Barclay betonte, die Regierung halte an der Vereinbarung mit der EU fest, müsse aber vorbereitet sein, falls sie nicht in Kraft trete. Das Parlament soll jetzt in der dritten Januarwoche über den Brexit-Vertrag mit der EU entscheiden.