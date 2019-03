Die britische Regierung bereitet sich darauf vor, von der Europäischen Union einen Aufschub für den Brexit zu erbitten.

Premierministerin May will einem Sprecher zufolge in Kürze einen entsprechenden Brief an EU-Ratspräsident Tusk senden. May habe mit ihren Ministern ausführlich über den EU-Austritt und die Auswirkungen der Entscheidung von Parlamentspräsident Bercow gesprochen. Bercow hatte eine dritte Abstimmung im britischen Unterhaus über den zwischen Brüssel und London ausgehandelten Brexit-Vertrag ausgeschlossen.



Mehrere EU-Staaten riefen Großbritannien auf, vor dem EU-Gipfel am Donnerstag Klarheit über die eigenen Ziele zu schaffen. Die französische Regierung erklärte, eine Verschiebung des Brexits könne es nur geben, wenn London einen triftigen Grund dafür präsentiere. Ohne einen Alternativvorschlag steuere man technisch gesehen auf einen Brexit ohne Abkommen zu. Der italienische Regierungschef Conte erklärte, er werde sich allenfalls für einen kurzen Aufschub aussprechen.