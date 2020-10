In der Schlussphase der Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien hat Bundesaußenminister Maas eindringlich vor einem Scheitern der Gespräche gewarnt.

Nach einem Treffen mit EU-Unterhändler Barnier sagte Maas, die Menschen hätten genug mit den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu tun. Daher wäre es völlig unverantwortlich, ihnen in dieser Lage noch zusätzliche Probleme durch einen No-Deal-Brexit aufzubürden. Der Minister erklärte, die EU wolle weiterhin an einer konstruktiven Lösung arbeiten.



Am Freitag war die neunte Verhandlungsrunde ohne Durchbruch zu Ende gegangen. Nach Ende der Übergangsfrist scheidet Großbritannien zum Jahresende aus dem Binnenmarkt und der Zollunion aus. Gelingt kein Vertrag, drohen Zölle und hohe Handelshürden. Aus Sicht der EU muss ein Abkommen bis Ende des Monats geschlossen sein, damit es noch ratifiziert werden kann. Der britische Premierminister Johnson hatte eine Frist für eine Einigung bis zum 15. Oktober gesetzt.

