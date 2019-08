Bundesaußenminister Maas hat erneut Vorschläge aus London zur Vermeidung eines EU-Austritts ohne Abkommen angemahnt.

Aus zeitlichen Gründen müsse dies so schnell wie möglich geschehen, sagte Maas nach einem Gespräch mit dem britischen Außenminister Raab in Helsinki. Maas bekräftigte, dass es keine Neuverhandlungen über den zwischen der EU und Großbritannien bereits ausgehandelten Brexit-Vertrag geben werde. Maas sagte weiter, er erwarte, dass Großbritannien wie angekündigt am 31. Oktober aus der EU austreten werde.



Ein Gericht in Edinburgh lehnte einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen die Verlängerung der Sitzungspause des britischen Parlaments kurz vor dem Brexit-Termin ab. Die Hauptverhandlung soll in einer Woche stattfinden. Den Antrag hatten Oppositionsabgeordnete eingereicht, um die von Premierminister Johnson erwirkte Zwangspause zu verhindern. Ähnliche Klagen wurden vor Gerichten in Belfast und London eingereicht.