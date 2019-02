Bundesaußenminister Maas hält es für unwahrscheinlich, dass Großbritannien doch noch in der Europäischen Union bleibt.

Diese Variante wäre ihm zwar am liebsten, sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Europäer sollten sich aber keine Illusionen machen. Die Wahrscheinlichkeit eines Exits vom Brexit sei außerordentlich gering. Nachverhandlungen des Austrittsvertrags schloss er aus.



Es wird erwartet, dass die britische Premierministerin May in den kommenden Tagen nach Brüssel reist, um Änderungen an den Vereinbarungen mit der EU zu erreichen. Sie werde für Großbritannien und Nordirland kämpfen, schrieb May in einem Gastbeitrag für den "Sunday Telegraph". Sie sei entschlossen, eine pragmatische Lösung für den Brexit zu vereinbaren.