Außenminister Maas hat Irland mit Blick auf den Brexit und die Grenzdiskussion die volle Solidarität der Europäischen Union zugesichert.

Es sei eine Grundsatz- und Identitätsfrage für die EU, eine Schließung der Grenze zu verhindern, sagte Maas in Dublin vor einem Treffen mit seinem irischen Amtskollegen Coveney . Eine sogenannte harte Grenze sei inakzeptabel.



Irland hatte bereits angekündigt, die EU bei einer möglichen Wiedereinführung von Grenzkontrollen um Nothilfen in Millionenhöhe zu bitten. Die Grenzfrage ist einer der strittigsten Punkte in den Brexitverhandlungen zwischen London und Brüssel.