Die Europäische Union muss nach den Worten von Bundesaußenminister Maas darauf dringen, im Verhältnis zu Großbritannien unfaire Handelsbedingungen zu verhindern.

Mit dem Brexit sei Großbritannien ein Wettbewerber geworden, sagte Maas im Bundestag. Es dürfe keine Dumpingmaßnahmen und auch bei Umweltstandards sowie Arbeitnehmerrechten keinen Wettlauf nach unten geben, betonte der SPD-Politiker. Bis Ende des Jahres sollen die künftigen Beziehungen der EU zu Großbritannien ausgehandelt werden.



Der Bundestag wird sich am frühen Nachmittag in einer Aktuellen Stunde auch mit den Auswirkungen der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen befassen.