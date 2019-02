Im Streit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über das Brexit-Abkommen beharren beide Seiten auf ihren Positionen.

EU-Kommissionspräsident Juncker sagte nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin May in Brüssel, der Europäischen Union sei nach wie vor an einem geregelten Austritt des Königreichs aus der Staatengemeinschaft gelegen. Dazu könne aber das Abkommen aus dem Dezember nicht mehr nachverhandelt werden. May erneuerte hingegen ihre Forderung, Punkte aus der Vereinbarung wieder zur Disposition zu stellen. Streitpunkt ist vor allem die Grenzfrage zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. May sicherte aber einen Austritt zum geplanten Termin zu. Im britischen Abgeordnetenhaus wolle sie sich um eine Mehrheit für ein Abkommen mit der EU bemühen. Großbritannien will das Bündnis am 29. März verlassen.