Nach dem überstandenen Misstrauensvotum hat die britische Premierministerin May erste Gespräche mit Oppositionspolitikern über das weitere Vorgehen beim Brexit geführt.

May sagte, sie halte es für ihre Pflicht, Großbritannien aus der Europäischen Union zu führen. Alle Politiker müssten jetzt Eigeninteressen beiseite legen. Am Montag will die Premierministerin ihren Plan B vorlegen. Das Parlament in London soll dann am 29. Januar über die neuen Vorschläge abstimmen.



Der Spitzenkandidat der EVP für die Europawahl, Weber, rief Großbritannien auf, für Klarheit zu sorgen. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, eine Diskussion über einen Aufschub des bisher für den 29. März geplanten Austrittstermins sei nur sinnvoll, wenn der Plan der Briten klar sei.



Der Obmann der AfD-Fraktion im Bundestagsausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, Weyel, hält ein zweites Referendum in Großbritannien für nicht geboten. Es wäre äußerst fragwürdig, solange abzustimmen zu lassen, bis ein entsprechendes Votum erbracht sei, sagte der AfD-Politiker ebenfalls im Deutschlandfunk (Audio-Link).