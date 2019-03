Die britische Premierministerin Theresa May stand in den vergangenen Wochen immer stärker unter Druck wegen des Brexits. Jetzt hat sie erstmals selbst ihren Rücktritt angeboten - für den Fall, dass das Parlament ihren Brexit-Vertrag annimmt. Sie äußerte sich vor Abgeordneten ihrer konservativen Partei und sagte, die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen werde sie nicht leiten.

Das Problem: Das Unterhaus hat das Austritts-Abkommen mit der EU bereits zweimal abgelehnt. Gegenwärtig ist nicht klar, ob Parlamentspräsident Bercow eine dritte Abstimmung über das Austrittsabkommen überhaupt zulassen wird. Er hat vergangene Woche deutlich gemacht, dass er eine weitere Abstimmung nur ermöglichen will, wenn es "substantial changes" gibt, also "bedeutende Änderungen" am Vertrag. Die Frage: Was genau sind solche Änderungen? Sind diese überhaupt möglich? May hat übrigens nach den Berichten aus London noch kein Datum für einen Rückzug genannt.

"Indicative votes"

Das britische Parlament stimmt heute Abend über acht Alternativen zu den Regierungsplänen ab. Die Beschlüsse sind nicht bindend. Parallel dazu könnte es heute auch um die politische Zukunft von Premierministerin May gehen. Sicher ist, wie zuletzt immer, gar nichts.



Bei den Abstimmungen im Unterhaus handelt es sich um sogenannte "indicative votes". Das könnte man am ehesten mit richtungweisenden Probeabstimmungen übersetzen. Das Ziel ist einfach: Nach den immer wieder chaotischen Kehrtwenden der vergangenen Monate will das Unterhaus nun herausfinden, welche Szenarien im Parlament überhaupt noch mehrheitsfähig sind.



Die Regierung ist mit diesem Prozedere alles andere als glücklich, steht sie doch gewissermaßen machtlos daneben. Die Beschlüsse von heute Abend mögen zwar rechtlich nicht bindend sein, sie können aber auch nicht einfach ignoriert werden.

Ursprünglich 16 Anträge

Bei den geplanten "indicative votes" standen 16 Anträge zur Auswahl. Parlamentssprecher Bercow wählte am Nachmittag acht davon aus. Am Ende könnte Bercow sechs bis sieben Anträge auswählen. Die Abstimmungen beginnen am Abend, voraussichtlich um 20 Uhr unserer Zeit. Anders als bei sonstigen Entscheidungen wird aber "auf einmal" gestimmt.



Das heißt, die Abgeordneten verlassen das Plenum nicht für jeden Antragsbeschluss (an dessen Ende dann jeweils das Ergebnis verkündet wird). Vielmehr müssen sie ankreuzen, welchen der vorliegenden Anträge sie befürworten, es sind mehrere Antworten möglich. Dann wird ausgezählt, und schließlich werden sozusagen auf einen Schlag die Ergebnisse bekanntgegeben. Das kann sich bis nach 22 Uhr unserer Zeit ziehen.

Alle Szenarien denkbar

Inhaltlich verfolgen die Anträge verschiedene Optionen: einen Austritt aus der EU ohne jeden Vertrag ebenso wie das Zurückziehen des Austrittsantrages nach Artikel 50 des EU-Vertrages. Außerdem geht es um verschiedene Versionen eines "weichen" Brexit. Das heißt: Großbritannien würde zwar aus der EU austreten, aber recht eng an sie gebunden bleiben - etwa durch den Verbleib in Binnenmark und Zollunion. Auch ein zweites Referendum ist eine der möglichen Optionen. Anders gesagt: Eigentlich liegt alles auf dem Tisch, was man sich vorstellen kann. Nur nicht das Abkommen in der Form, wie Theresa May möchte.



Nach derzeitigem Stand der Dinge wird Großbritannien nicht am 29. März aus der EU austreten, sondern wohl erst am 12. April. Diese Verlängerung hatte die EU gewährt. Die wäre auch zu einer noch längeren Frist bereit, wenn das Unterhaus dem Vertrag doch noch zustimmt: das wäre dann der 22. Mai.



Wie die Brexit-Hardliner gerade denken, hat Christine Heuer für den Deutschlandfunk aus London berichtet. Außerdem hat der Jurist Florian Heinel von der Universität Würzburg in der Sendung "Europa heute" erläutert, was das heutige Prozedere im Unterhaus eigentlich bedeutet.