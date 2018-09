Die britische Premierministerin May fasst angesichts des Widerstands der EU gegen ihre Brexit-Pläne einem Zeitungsbericht zufolge Neuwahlen ins Auge.

Nach Informationen der "Sunday Times" hat sie ihre politischen Berater angewiesen, einen Notfallplan für eine vorgezogene Abstimmung im November auszuarbeiten. Damit wolle sie sich die Rückendeckung der Bevölkerung sichern für einen neuen Brexit-Plan und für ihre Arbeit als Regierungschefin. Zugleich zeigte sich May entschlossen, an ihrem Kurs für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union festzuhalten. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche hatte sie sich mit ihrer Linie nicht durchsetzen können. Knackpunkte sind vor allem der Umgang mit der irisch-nordirischen Grenze und der künftige Zugang Großbritanniens zum EU-Binnenmarkt.