Einen Tag vor der Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Vertrag wirbt Premierministerin May weiter um die Zustimmung der Abgeordneten. Sollte das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen im Unterhaus scheitern, sei ein Stopp des EU-Austritts wahrscheinlicher als ein ungeregelter Brexit, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters aus einem Redemanuskript Mays. Die Abgeordneten seien aufgerufen, die Folgen ihres Handelns für den Glauben der Bürger an die Demokratie zu bedenken.

Der britische Handelsminister Fox sagte dagegen dem Sender BBC, falls es morgen im Unterhaus keine Zustimmung zum Brexit-Abkommen gebe, werde es zu einem Austritt ohne Vereinbarung kommen. Er betrachte dies nicht als nationalen Selbstmord.



Die Europäische Union bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf eine Verschiebung des britischen EU-Austritts vor. Wie der britische "Guardian" unter Berufung auf EU-Vertreter berichtet, rechnet man in Brüssel damit, dass in den kommenden Tagen ein Antrag aus London für einen Aufschub gestellt wird. Der für den 29. März geplante Brexit werde angesichts der vermutlich fehlenden Parlamentsmehrheit für das Austrittsabkommen als sehr unwahrscheinlicher Termin angesehen. Dem Zeitungsbericht zufolge rechnet die EU damit, dass sich der Austritt mindestens bis zum Juli verschiebt.



Mehr als hundert Abgeordnete des EU-Parlaments appellierten unterdessen in einem Offenen Brief an Großbritannien, auf den Brexit zu verzichten. Man bitte darum, im Interesse der nächsten Generation den EU-Austritt zu überdenken, heißt es im Entwurf des Schreibens, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Sollte Großbritannien entscheiden, den Austrittsantrag zurückzuziehen, würden die EU-Abgeordneten das unterstützen.



Der Brexit-Beauftragte der EVP-Fraktion im Europaparlament, Brok, plädiert dafür, Großbritannien falls nötig einen Aufschub beim Austritt aus der EU zu gewähren. Er sei dafür, das so zu machen, sagte Brok im Deutschlandfunk. Es sei zu befürchten, dass Premierministerin May bei der morgigen Abstimmung im Unterhaus keine Mehrheit für die Zustimmung zum Austrittsabkommen mit Brüssel bekomme. Wenn das Ergebnis nicht zu dramatisch ausfalle, könne es einen zweiten Anlauf mit einer erneuten Abstimmung geben.



Weitere Einzelheiten können Sie hier nachlesen.