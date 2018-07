Die britische Premierministerin May will die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union künftig selbst führen.

May erklärte in einer Mitteilung an das britische Parlament, sie wolle in Zukunft persönlich mit Brüssel über den Austritt Großbritanniens aus der EU verhandeln. Brexit-Minister Raab werde dabei ihr Stellvertreter und solle sich auf die innenpolitische Umsetzung der Verhandlungsergebnisse beschränken. Ein der Premierministerin direkt unterstelltes Büro - das sogenannte Cabinet Office - werde die Sitzungen mit der EU vorbereiten, teilte May mit.



Großbritannien will am 29. März 2019 die EU verlassen. Die Austrittsverhandlungen sind jedoch ins Stocken geraten. Vor allem die Grenzfrage mit Irland ist bisher ungelöst. Kommt bis zum Austrittsdatum kein Abkommen zustande, muss Großbritannien die EU ungeregelt verlassen. Experten rechnen in diesem Fall vor allem mit erheblichen Problemen für die Wirtschaft.

