Die britische Premierministerin May erwägt, auf eine dritte Abstimmung im Parlament über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag zu verzichten.

Das kündigte sie in einem Schreiben an die Abgeordneten an. Sollte es nicht genügend Rückhalt für einen weiteren Anlauf geben, werde sie davon Abstand nehmen. Man könne dann vor dem 12. April um eine weitere Verlängerung bitten. Das würde jedoch die Teilnahme an den Europawahlen bedeuten.



Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich am Donnerstag Abend darauf verständigt, Großbritannien einen Aufschub zu gewähren. Eigentlich sollte der Austritt aus der EU zum 29. März vollzogen werden. Diese Frist verlängert sich nun bis zum 22. Mai, falls das Unterhaus dem Brexit-Vertrag doch noch zustimmt. Gelingt das nicht, muss London bis zum 12. April erklären, wie es weitergehen soll.