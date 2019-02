Die britische Premierministerin May will dem Parlament unter bestimmten Bedingungen die Entscheidung über eine Verschiebung des Austritts aus EU überlassen.

In einer Rede vor dem Unterhaus erklärte sie, dies gelte für den Fall, dass sie bei der geplanten Abstimmung über das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen erneut unterliege und die Abgeordneten darüber hinaus auch gegen einen Austritt ohne Vertrag votierten. May betonte, sie selbst sei weiterhin gegen eine Verschiebung. Sollte es aber dazu kommen, müsse Großbritannien bis spätestens Ende Juni aus der EU ausscheiden, da man sonst an den anstehenden Europawahlen teilnehmen müsse.



Bislang ist der Austritt aus der Europäischen Union für den 29. März vorgesehen. Einer Verschiebung müssten alle anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten zustimmen.