Im Brexit-Streit hat die britische Premierministerin May die Forderung von Oppositionsführer Corbyn nach einer Zollunion mit der EU abgelehnt.

In einem Brief an den Vorsitzenden der Labour-Partei schreibt May, ihr sei nicht klar, warum er eine solche Form der Handelsbeziehungen vorziehen würde. Corbyn hatte der Premierministerin ingesamt fünf Bedingungen für die Zustimmung seiner Partei zum Brexit-Abkommen gestellt.



May hatte einen Verbleib in der Zollunion mit der EU wiederholt abgelehnt. Ohne Unterstützung der Opposition droht ihr allerdings ein erneutes Scheitern im Parlament und damit ein EU-Austritt ohne Abkommen.