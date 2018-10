Die britische Premierministerin May hat den Vorschlag der Europäischen Union für eine längere Übergangszeit nach dem Brexit positiv aufgenommen.

Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte May in Brüssel. Sie sei aber überzeugt, dass dieser Fall nicht eintreten werde. Eine Verlängerung käme nur zum Tragen, wenn bis Ende 2020 keine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen bestünde.



Großbritannien scheidet im März 2019 aus der EU aus. Daran schließt sich eine Übergangszeit bis Ende 2020 an. Bislang gibt es noch keine Einigung auf ein Austrittsabkommen. Auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel waren die Staats- und Regierungschefs in dieser Frage gestern nicht weitergekommen.



Die britische Parlamentarierin Hobhouse sieht keine Mehrheit im Unterhaus für einen Brexit ohne Vertrag. Die Liberal-Demokratin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), Premierministerin May habe versprochen, das Parlament über die Art des EU-Austritts abstimmen zu lassen. Dort seien die Befürworter eines Brexits um jeden Preis aber in der Minderheit. Sie sehe als einzige Lösung die derzeit diskutierte Verlängerung der Übergangsphase. Dies gäbe Zeit, um neu über das Hauptproblem nachzudenken, und das sei die Nordirland-Frage.



May habe "für nichts im Moment im Unterhaus eine Mehrheit", sagte der SPD-Europaabgeordnete Geier im Deutschlandfunk mit Blick auf eine längere Übergangsfrist. Die Neinsager hätten unterschiedliche Motive, um "Nein" zu sagen. Für die harten Brexiteers und für die Democratic Unionist Party aus Nordirland gehe das alles nicht weit genug. Den anderen sei es zu hart. "Die vereinigen sich dann im Nein", führte Geier aus. May stehe dann ziemlich alleine da.



Heute setzen die Staats- und Regierungschefs ihr Treffen mit Beratungen zur Flüchtlingsfrage und zur Cybersicherheit fort. Zudem stehen Gespräche über die Reform der Eurozone auf der Tagesordnung.