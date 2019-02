Die britische Premierministerin May stellt sich nicht mehr grundsätzlich gegen eine mögliche Verschiebung des Austritts ihres Landes aus der Europäischen Union.

In einer Rede vor dem Unterhaus erklärte May, sie selbst sei gegen eine Verschiebung. Diese sei aber eine von mehreren Optionen, sollte das Parlament bei einer erneuten Abstimmung abermals gegen den mit der EU ausgehandelten Vertrag stimmen. Zugleich warnte die Premierministerin, im Falle einer Verschiebung müsse Großbritannien womöglich an den nächsten Europawahlen teilnehmen. Bislang ist der Austritt aus der Europäischen Union für den 29. März vorgesehen.