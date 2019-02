Die britische Premierministerin May hat nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Juncker von Fortschritten in den Brexit-Verhandlungen gesprochen.

Man sei in den Gesprächen über die irische Grenze weitergekommen, sagte sie gestern Abend in Brüssel. Allerdings werde die Zeit knapp, um Änderungen umzusetzen. Einer gemeinsamen Erklärung zufolge besprachen May und Juncker, wie deutlich gemacht werden kann, dass die geplante Zollunion zwischen der EU und Nordirland nur vorläufigen Charakter hat. Diese sogenannte Backstop-Lösung soll greifen, bis ein bilaterales Handelsabkommen geschlossen werden kann. Sie ist gegenwärtig der größte Streitpunkt in den Verhandlungen. Ohne Einigung droht ein ungeregelter Austritt der Briten Ende März.