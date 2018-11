Nach der Einigung auf eine gemeinsame Brexit-Erklärung sieht Premierministerin May gute Chancen für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Man sei auf einem guten Weg, auch wenn nach wie vor noch nicht alle Fragen bezüglich des Brexits geklärt seien, teilte ein Sprecher Mays in London mit.

Unterhändler der britischen Regierung und der EU-Kommission hatten sich zuvor auf den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen geeinigt, wie EU-Ratspräsident Tusk auf Twitter bestätigte. Der Erklärung zufolge streben die EU und Großbritannien nach dem Brexit eine enge politische und wirtschaftliche Partnerschaft an. So soll ein Freihandelsgebiet ohne Zölle und Abgaben geschaffen werden. Probleme gibt es in der Gibraltar-Frage. Spanien bekräftigte seinen Standpunkt, gegen den vergangene Woche ausgehandelten Entwurf eines Brexit-Abkommens zu stimmen. Madrid will die Regelungen zum Umgang mit Gibraltar bilateral mit London aushandeln. Spanien erhebt schon länger Ansprüche auf das britische Hoheitsgebiet.



Dem Entwurf des Brexit-Abkommens sowie der gemeinsamen Erklärung müssen die EU-Mitgliedsstaaten und das britische Parlament zustimmen.