Bei ihren Bemühungen, Zugeständnisse beim Brexit-Vertrag zu erreichen, spricht die britische Premierministerin May am Abend mit Vertretern der EU-Spitze in Brüssel.

Zunächst führte sie mit Ratspräsident Tusk eine Unterredung, anschließend war eine Begegnung mit Kommissionspräsident Juncker angesetzt. Beide hatten Nachverhandlungen des Abkommens ausgeschlossen. Am Nachmittag hatte May auch mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin gesprochen. Sie sehe keinerlei Änderungsmöglichkeiten, sagte Merkel Teilnehmern zufolge in der Sitzung der Unionsfraktion. Die EU sei lediglich bereit, mit May über zusätzliche Sicherheiten zu beraten, sagte sie mit Blick auf die ungeklärte Nordirlandfrage. Eigentlich hätte das britische Unterhaus heute über den mit der EU ausgehandelten Vertragstext abstimmen sollen. Da sich jedoch keine Mehrheit abzeichnete, hatte May das Votum abgesagt. Es soll bis zum 21. Januar nachgeholt werden.