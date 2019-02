Die britische Premierministerin May wird morgen erneut nach Brüssel reisen und mit EU-Kommissionspräsident Juncker über den Stand der Brexit-Vorbereitungen beraten.

Das Treffen sei für den frühen Abend geplant, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Zugleich machte die Kommission noch einmal deutlich, dass das zwischen der EU und der britischen Regierung vereinbarte Austrittsabkommen nicht wieder aufgeschnürt werden könne. Die EU werde eine zeitliche Befristung der Backstop-Regelung für Nordirland nicht akzeptieren.



Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Das von May mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen stößt im Londoner Parlament auf Widerstand. Deshalb will die Premierministerin nachverhandeln.