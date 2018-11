Die britische Premierministerin May trifft morgen Abend in Brüssel EU-Kommissionspräsident Juncker zu Gesprächen über den Brexit.

Das kündigte Mays Büro in London an. Dabei solle es um die

künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gehen. Die Verhandlungen über einen entsprechenden Zusatz zum Ausstiegsabkommen laufen derzeit in Brüssel. Die Brexit-Befürworter kritisieren May wegen des Vertragsentwurfs scharf. Er soll beim EU-Sondergipfel am Sonntag verabschiedet werden. Die verbleibenden 27 EU-Staaten hatten gestern ihre Unterstützung zugesichert.